За незаконну вирубку ялинок на Львівщині оштрафували майже 50 осіб

Під час рейдів лісівники та правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 48 осіб, загальна сума штрафів становить 60 тисяч гривень. Про це повідомив керівник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека, передає пресслужба Львівської ОДА.

Упродовж новорічно-різдвяних свят в області реалізували 5100 ялинок із державних лісгоспів.

«В охороні хвойних насаджень брали участь 60 рейдових бригад до складу яких входили 153 людини державної лісової охорони, 52 працівники поліції та 5 працівників Держекоінспекції. Загалом ялинкова кампанія на Львівщині пройшла організовано. Вжитими заходами вдалось запобігти фактам масового незаконного вирубування новорічних ялинок та забезпечити наших мешканців новорічними красунями і тим самим принести їм радість свята та хороший настрій в Новому 2021 році», – зазначив Анатолій Дейнека.

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За його словами, штраф за незаконно зрубану новорічну ялинку становить від 519 грн та адміністративний штраф від 510 грн.

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