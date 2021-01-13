Через сильні морози комунальники Львова переходять на посилений режим роботи

У зв’язку з погіршенням погоди комунальні служби Львова переходять на посилений режим роботи. Додатково у місті працюватимуть й аварійні бригади. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Вночі 13 січня у Львові почав падати сніг, тому рано-вранці комунальники вже приступили до роботи: розчищували і посипали піскосумішшю дороги. Загалом на вулицях міста працювали 52 одиниці техніки та 1680 двірників.

За словами заступниці міського голови з питань ЖКГ Ірини Маруняк, комунальні служби спрацювали злагоджено і, розчистивши магістральні вулиці, забезпечили безперебійну роботу громадського транспорту.

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Також комунальні служби Львова працювали й в інших містах та селах Львівської ОТГ.

Втім вже з 14 січня синоптики прогнозують сильніші морози, а на вихідних стовпчик термометра опуститься взагалі до -25°C. Тому всі комунальні служби переходять у посилений режим роботи, техніка готова виїхати на прибирання у будь-яку годину доби.

«Додатково ми сформували аварійні бригади, які вже зараз будуть обходити будинки, де минулими роками було зафіксовано замерзання водопровідної і каналізаційної мережа. Працівники цих служб мають оглянути, чи мережі утеплені, чи засклені вікна у підвалах, чи закриті горища. Аварійні бригади будуть працювати на вихідних і виїздитимуть на місця за необхідності», – додала Ірина Маруняк.

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