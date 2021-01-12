Фінансову допомогу на час локдауну отримали 5300 мешканців Львівщини

По 8000 грн фінансової допомоги отримали майже 5300 мешканців Львівщини, які на час січневого локдауну перестали працювати. Загалом на такі виплати із держбюджету пішло більше 23,6 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному центрі зайнятості.

У грудні більше 320 суб’єктам господарювання на Львівщині перерахували понад 23,6 млн грн, аби ті своєю чергою виплатили своїм працівникам по 8000 грн одноразової матеріальної допомоги.

Відтак підприємці дали матеріальну допомогу майже 5300 своїм працівникам, які під час січневого локдауну змушені перестати працювати.

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Кошти із держбюджету отримали підприємці зі сфери торгівлі, переробної промисловості, вантажного автомобільного та залізничного транспорту, техобслуговування й ремонту автомобілів, будівництва.

Найбільше матеріальних допомог призначили для працедавців Львова (35), Дрогобицького (27), Стрийського (24), Бродівського (23) та Самбірського (22) районів.

Серед тих, хто скористався державною фінансовою підтримкою, – ТзОВ «Універсальна бурильна техніка» (Дрогобич), яке від служби зайнятості отримало допомогу для 288 найманих працівників, ТзОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (Городок) подбало про 190 співробітників, ТзОВ «Дослідно-механічний завод «Карпати» (Стрий) перерахує кошти на рахунки 124 своїх працівників.

«Така матеріальна допомога вкотре проілюструвала, що держава дбає і допомагає лише тим, хто веде соціально відповідальний бізнес та офіційно укладає трудові відносини. Адже державні програми поширюються виключно на офіційно працевлаштованих працівників», – наголосив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк.

Нагадаємо, На початку грудня Верховна Рада прийняла законопроєкт президента Зеленського про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

По 8000 грн допомоги отримають майже пів мільйона українців.

На локдаун Україна пішла з 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

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