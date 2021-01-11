Без снігу, але з морозом: погода на Львівщині на 12 січня

У вівторок, 12 січня, у Львові та області синоптики прогнозують мороз та ожеледицю на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме від 3 до 8 градусів морозу, вдень стовпчик термометра коливатиметься від -2°C до +3°C. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Хмарно з проясненням, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

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Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки, а водіїв – бути максимально обережними на дорозі: дотримуватись безпечної швидкості і не гальмувати різко.

Нагадаємо, цього тижня на Львівщині прогнозують похолодання: температура повітря опуститься до 9 градусів морозу.

Також на Львівщині оголосили штормове попередження.

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