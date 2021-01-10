На Львівщині прогнозують морози до -9 та сніг

Протягом наступного тижня на Львівщині очікується похолодання. Зокрема, температура повітря опуститься до 9 градусів морозу. Про це інформує Укргідрометцентр.

У понеділок, 11 січня, на Львівщині вночі прогнозують до 5 градусів тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 2 градусів тепла. Вночі місцями можливий невеликий сніг, вдень – без опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман, а на дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-східний, 3 – 8 м/с.

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12 січня опадів синоптики не прогнозують. Вночі температура повітря становитиме 5-7 градусів морозу, а вдень – 1-3 градуси тепла. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

У середу, 13 січня, на Львівщині прогнозують сніг. Вночі стовпчики термометра опустяться до 7 градусів тепла, а вдень очікується від 0 до 2 градусів морозу. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

14 січня вночі та вдень очікується 4-6 градуси морозу. Вдень також можливий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Наприкінці тижня 15 січня на Львівщині відчутно похолодає. Зокрема, вночі та вдень синоптики прогнозують від 7 до 9 градусів морозу. Також як і вдень, так і вночі падатиме сніг. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

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