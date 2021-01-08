У Львові медики успішно прооперували породіллю з вадою серця

Медики Львівської обласної клінічної лікарні успішно прооперували вагітну жінку із вродженою вадою серця і допомогли з’явитись на світ хлопчику Марку. Про це Львівському порталу повідомили у медзакладі.

Особливу операцію, під час якої на світ з’явився малюк Марко, медики провели у кардіохірургічному відділенні на Святвечір, 6 січня. Хлопчик народився доношеним і здоровим.

Його матір має вроджену ваду серця Тетрада Фалло, але зуміла вдруге завагітніти і народити. Серце жінці оперували також хірурги обласної клінічної лікарні ще у 2000 році, що й дозволило їй стати мамою двох дітей.

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«Пацієнтка ще 20 років тому перенесла операцію через серйозну ваду серця. Після цього вона мала змогу завагітніти і виносити дві вагітності. І перше, і друге оперативне втручання було в нашому відділенні кардіохірургії. Все пройшло добре, операція була без особливостей. Ми вітаємо маму з народженням хлопчика», – розповів завідувач пологового відділення Львівської обласної клінічної лікарні Володимир Солощенко.

Хірурги допомогли з’явитись на світ хлопчику Марку вагою 3440 г і зростом 51 см. І малюк, і матір почуваються добре.

«Ми насправді дуже щасливі. Ми зберігаємо не лише серця, а й даруємо надію на нове життя», – додають медики.

Нагадаємо, нещодавно в обласній клінічній лікарні 11-річному хлопчику видалили ендоскопом гігантську кисту. Детальніше про історію порятунку дитини читайте за цим посиланням.

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