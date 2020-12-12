У Львові 11-річному хлопчику ендоскопом видалили гігантську кисту

Медики обласної клінічної лікарні та «ОХМАТДИТу» провели дитині першу масштабну ендоскопічну операцію. 11-річному хлопчику видалили з черевної порожнини кисту об’ємом 3 л без жодного розрізу на шкірі. Історію лікування оприлюднили на Facebook Львівської обласної клінічної лікарні.

11-річний Роман травмувався під час катання на велосипеді – впав животом на кермо. Хлопчик почувався недобре, але явних травм не було, тож батьки думали, що все минеться.

Через дві години стан дитини суттєво погіршився, тому його забрали спочатку в червоноградську лікарню, а потім перевели до Львова в «ОХМАТДИТ».

Медики виявили, що від удару у хлопчика розірвалась підшлункова залоза і утворилась велика киста об’ємом 3 л. Стан пацієнта був середньої важкості.

«Ромчик потрапив до нас із субтотальним клиновидним розривом тіла підшлункової залози. На фоні цього розриву панкреатичний сік витік у черевну порожнину і утворилась киста. Вона була гігантських розмірів, її об’єм становив близько 3 л. Киста компресувала всі внутрішні органи і тиснула на великі магістральні судини», – розповідає завідувач відділення ендоскопії обласної клінічної лікарні Назар Була.

На консиліумі медики вирішили видаляти гігантську кисту дитині за допомогою ендоскопа, тобто без порушення цілісності шкіри та слизових оболонок. Втім щоб провести таку операцію, потрібно було чекати кілька місяців, аби сформувались стінки кисти. Весь цей час 11-річний пацієнт перебував під наглядом медиків.

«Ми не робили жодного розрізу нашому пацієнту на шкірі і передній черевній стінці. Гнучким ендоскопом ми зайшли в порожнину шлунка. Але він був розпластаний на цій величезній кисті, тому було складно вибрати місце, де, власне, зробити прокол. Але все, на щастя, вдалося. Ми видалили кисту і встановили стенти», – додає Назар Була.

Вже через два тижні після ендоскопічної операції Роман почувається добре, жодних ускладнень у нього немає. Втім попереду його чекає другий етап лікування – медики мають видалити дитині встановлені стенти.

«Лікарі з обласних дорослої та дитячої лікарень вперше виконали операцію, коли дитині такого віку провели пункцію кисти ендоскопічним методом. Ми цим дуже пишаємось, сподіваємось, що будемо й надалі працювати такою міцною командою», – зауважує заступник директора з хірургічної роботи «ОХМАТДИТУ» Богдан Мальований.

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Нагадаємо, навесні хірурги львівської лікарні швидкої допомоги вперше лапараскопічно видалили пухлину розміром 2 см. Пацієнтом тоді був 32-річний чоловік.

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