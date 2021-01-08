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Світ знову оновив рекорд добових заражень Covid-19

Наталя Дуляба

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Станом на 7 січня у світі за добу діагностували рекордні 820 тисяч нових випадків Covid-19, ще 14 670 хворих померли. Про це пише УП із посиланням на дані Worldometers.

 

Так, у світі виявили 820 771 нових випадків зараження коронавірусом. Серед них – 263 506 випадків зафіксовано в країнах Європи.

У країнах Європи лідерами рейтингу за кількістю нових хворих на Covid-19 є Великобританія, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина. Україна зараз – на 11 місці. У відповідному світовому рейтингу Україна посіла 20 місце.

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Зараз у світі загалом діагностували 88 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 63 мільйони хворих вилікувалися, 1 906 693 пацієнтів з COVID-19 померли.

Продовжують боротися з хворобою ще понад 23 мільйони людей.

Як писав Львівський портал, наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже близько в 30 країнах світу.

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