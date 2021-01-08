Садівникам зі Львівщини дали 26 мільйонів гривень

Аграрії Львівщини, які займаються садівництвом, отримали із держбюджету 26,2 млн грн фінансової підтримки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства надало фінансову підтримку аграріям для розвитку галузей садівництва, виноградарства і хмелярства у межах відповідної програми-2020.

На Львівщині таку допомогу дали 19 суб’єктам господарювання. Так, 14 фермерів отримали 8,3 млн грн за те, що придбали і висадили 1,5 млн плодово-ягідних насаджень, спорудили шпалери для багаторічних плодових насаджень на площі 16,5 га, а також встановили системи краплинного зрошення на площі 90 га.

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Ще 5 аграріїв отримали 15,9 млн грн як відшкодування витрат за будівництво чотирьох сучасних фруктосховищ загальною потужністю 4,3 тис тонн та за придбання техніки для садівництва.

Зазначимо, що садівництвом на Львівщині займаються 182 суб’єкти господарювання. Протягом трьох останніх років сільгосппідприємства засадили плодово-ягідними культурами більше 600 га землі. Протягом 2020 року в області заклали ще понад 168 га нових насаджень.

Загалом протягом 2017-2019 років аграріям Львівської області, що працюють у галузі плодівництва, виплатили загалом 69,4 млн грн держпідтримки.

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