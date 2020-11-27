На Львівщині садівники отримають 24 млн грн фінансової підтримки

Аграрії Львівщини, які займаються садівництвом, отримають із держбюджету 24 млн грн фінансової підтримки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства надає фінансову підтримку аграріям для розвитку галузей садівництва, виноградарства і хмелярства у межах відповідної програми.
Цьогоріч на Львівщині таку допомогу отримають 15 агровиробників. Найближчим часом вони отримають із держбюджету 24 млн грн.
Таку фінансову підтримку 15 аграріїв Львівщини отримають, бо:
- засадили 72 га землі чорницею (Мостиський район); грушею і полуницею (Буський район); полуницею (Жовківський район); лохиною (Жидачівський район); горіхами (Кам’янка-Бузький район); малиною, полуницею і жимолостю (Бродівський район); яблунями (Сокальський район)
- спорудили шпалер на площі 12,7 га насаджень
- встановили системи краплинного зрошення на площі 90,2 га насаджень.
За рішенням комісії Мінекономіки, нарахована сума компенсації за вищевказані роботи складає 8,3 млн грн.
Окрім того, у чотирьох господарствах (Городоцький, Жидачівський і Дрогобицький райони) встановили холодильники з камерами заморожування плодово-ягідної продукції загальною потужністю 4,4 тисяч тонн. За це компенсація становить 15,7 млн грн.
Зазначимо, що протягом 2017-2019 років аграріям Львівської області, що працюють у галузі плодівництва, виплатили загалом 69,4 млн грн держпідтримки.
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Наталя Дуляба