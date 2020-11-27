На Львівщині садівники отримають 24 млн грн фінансової підтримки

Аграрії Львівщини, які займаються садівництвом, отримають із держбюджету 24 млн грн фінансової підтримки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства надає фінансову підтримку аграріям для розвитку галузей садівництва, виноградарства і хмелярства у межах відповідної програми.

Цьогоріч на Львівщині таку допомогу отримають 15 агровиробників. Найближчим часом вони отримають із держбюджету 24 млн грн.

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Таку фінансову підтримку 15 аграріїв Львівщини отримають, бо:

засадили 72 га землі чорницею (Мостиський район); грушею і полуницею (Буський район); полуницею (Жовківський район); лохиною (Жидачівський район); горіхами (Кам’янка-Бузький район); малиною, полуницею і жимолостю (Бродівський район); яблунями (Сокальський район) спорудили шпалер на площі 12,7 га насаджень встановили системи краплинного зрошення на площі 90,2 га насаджень.

За рішенням комісії Мінекономіки, нарахована сума компенсації за вищевказані роботи складає 8,3 млн грн.

Окрім того, у чотирьох господарствах (Городоцький, Жидачівський і Дрогобицький райони) встановили холодильники з камерами заморожування плодово-ягідної продукції загальною потужністю 4,4 тисяч тонн. За це компенсація становить 15,7 млн грн.

Зазначимо, що протягом 2017-2019 років аграріям Львівської області, що працюють у галузі плодівництва, виплатили загалом 69,4 млн грн держпідтримки.

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