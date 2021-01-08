Як відновити режим сну після свят: поради МОЗ

Після тривалих новорічно-різдвяних свят зазвичай непросто відновити звичний режим сну. Тож аби добре почуватися і швидше увійти у робочий графік, медики рекомендують дотримуватися певних правил. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Медики наголошують на одному з найважливіших правил: дорослі мають спати щонайменше 7 годин на добу, а молодь і люди із хронічними недугами – 9 годин на добу. Лише невеликій частині людей достатньо всього 6 годин, щоб виспатись, але це зумовлено виключно генетичними факторами.

Якщо ж регулярно недосипати, то збільшується ризик появи хронічних захворювань: діабету, серцево-судинних недуг, гіпертонії, а також ожиріння, порушень імунної системи, психічного здоров’я.

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Окрім зовнішніх наслідків (сіре обличчя, синці під очима), недосипання спричиняє загальну млявість, уповільнення реакції, погіршує здатність приймати рішення.

Тож аби швидше увійти у звичний робочий графік після різдвяних свят, дотримуйтесь таких рекомендацій для поліпшення якості сну:

Спробуйте відновити свій звичний графік сну за кілька днів до першого робочого дня. Пам’ятайте, що варто щодня лягати спати і прокидатися в один і той самий час (навіть у вихідні).

Якщо ви полюбляєте перепочити вдень, то варто за кілька днів до першого робочого дня відмовитися від денного сну. Або дотримуйтесь режиму, за якого тривалість денного сну не перевищуватиме 45 хвилин.

Уникайте вживання кофеїну за 6 годин до сну (кава, чай, більшість газованих напоїв, а також шоколад).

Не зловживайте алкоголем і відмовтеся від куріння, особливо перед сном.

Не вживайте важку, гостру, солодку їжу за 4 години до сну. Легкий перекус цілком допустимий.

Фізична активність корисна кожному, але не перед сном. Більше рухайтеся вдень, а ввечері вирушайте на легку прогулянку.

Зробіть комфортний для себе температурний режим у спальні та регулярно її провітрюйте.

Забезпечте тишу і зменште освітленість спальні під час сну. Приберіть електронні пристрої, зокрема, телевізори, комп’ютери, смартфони зі спальні, або принаймні вимикайте їх за 30 хвилин до сну.

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