Слідчий СБУ «розтратив» конфісковані у аеропорту «Львів» 24 кг коштовностей

Слідчі ДБР Львова повідомили про підозру слідчому в особливо важливих справах одного з відділень Управління Служби безпеки України у Львівській області через перевищення службових повноважень – збут 24 кілограмів коштовностей, які були вилучили в аеропорту «Львів». Про це Львівському порталу повідомили у песцентрі Державного бюро розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 січня 2019 року правоохоронець безпідставно прийняв рішення про передачу ювелірних виробів із золота та срібла вагою понад 24 кг, які були вилучені у громадянина України в Міжнародному аеропорті «Львів» у листопаді 2018 року.

Слідчий знав, що ухвалою районного суду Львова на них накладено арешт.

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В результаті незаконних дій чоловік, якому слідчий повернув вироби, розтратив ювелірні вироби загальною вартістю у брухті понад 8 мільйонів 650 тисяч гривень.

У разі доведення вини посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Раніше повідомлялося, що вкінці листопада 2018 року у львівському аеропорту під час огляду багажу пасажира рейсу «Стамбул–Львів» виявили 17 кг контрабандних ювелірних виробів зі золота. Тоді про це інформували обласні управління ДФС та СБУ.

Підозрюваному у контрабанді львів’янину повернули конфісковані ювелірні прикраси.

У коментарі Львівському порталу речник управління СБУ у Львівській області Олег Олександров повідомляв, що цей інцидент має дві сторони: перша – службова недбалість працівників митниці, які пропустили контрабандиста з цим золотом; друга – сама контрабанда золота.

Він також підтвердив інформацію про те, що контрабандне золото перебувало у львів’янина на відповідальному зберіганні.

На запит Львівського порталу від Львівської митниці ДФС надійшла детальніша інформація щодо цієї ситуації, зокрема стало відомо про звільнення посадової особи, яка здійснювала митні формальності при переміщенні через митний кордон цих прикрас.

«Згідно з інформації УСБУ у Львівській області у листопаді 2018 року Львівською митницею ДФС отримана інформація щодо порушення щодо порушень чинного законодавства України з боку службових осіб м/п «Львів-аеропорт» Львівської митниці ДФС у вигляді незаконного звільнення від митного контролю товарів (ювелірних виробів), що переміщуються, що переміщуються через митний кордон України гр. Кулик С.О. з використанням міжнародних авіаліній та сприяння в ухиленні від сплати, передбачених чинним законодавством, митних платежів і зборів у повному обсязі», – зазначає митниця.

Як виявилося із відповіді митників, вага контрабандних ювелірних виробів не 17 кг, а понад 24 кг.

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