В «Укрзалізниці» розповіли, куди українці подорожували на новорічні свята

Майже 200 тисяч пасажирів подорожували залізницею під час новорічних свят, з 31 грудня 2020 року до 3 січня 2021 року. Більшість з них – 104 тисячі – відвідували Західну Україну. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі перевізника.

Укрзалізниця під час новорічних свят – з 31 грудня 2020 року по 3 січня 2021 року – перевезла у далекому сполученні 196,1 тис. пасажирів. В швидкісних поїздах Інтерсіті+ за вказаний період було перевезено 33,1 тис. пасажирів.

«Найбільшим попитом користувались поїзди в західному напрямку, в яких було перевезено 104 тисяч пасажирів, в тому числі в поїздах Інтерсіті+ – 9,3 тис. пасажирів», – йдеться в повідомленні.

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В Укрзалізниці наголошують, що забезпечують усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей та закликають пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком.

Зазначимо, що під час січневого локдауну (8-24 січня) поїзди продовжать курсувати, а Укрзалізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

Нагадаємо, що цьогоріч Укрзалізниця додатково призначила 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят. Перевізник врахував побажання пасажирів та призначив поїзди в найпопулярніших напрямках.