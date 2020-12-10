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Під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати

Вероніка Рой

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Залізничне сполучення під час локдауну, який діятиме з 8 по 24 січня, не буде обмежено. Про це інформує АТ «Укрзалізниця».

 

Як йдеться у повідомленні, уряд не обмежувати транспортне сполучення під час чергового посилення карантину в країні.

«Укрзалізниця як частина критичної інфраструктури продовжуватиме працювати. Ми дамо можливість всім тим, хто все ж муситиме пересуватись, зробити це в найбільш безпечний спосіб, дамо змогу в нашому приміському сполученні дістатися до роботи працівникам критичних підприємств, у тому числі тисячам медиків, які доїжджають до лікарень залізницею», – зазначив член правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

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Пасажирів закликають дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком. У разі порушення цих норм просять звертатися до контакт-центру: 800-50-3111.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні введуть повний локдаун відразу після Різдва: з 8 по 24 січня 2021 року. Що працюватиме під час жорсткого карантину, читайте за посиланням.

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