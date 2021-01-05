У мерії Львова розповіли, як працюватиме різдвяний ярмарок під час локдауну

Під час локдауну, який діятиме з 8 по 24 січня, різдвяний ярмарок у Львові практично не працюватиме, а здійснювати реалізацію продуктів харчування будуть на виніс. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За словами директорки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Ірини Кулинич, відповідно до так званого «зимового» локдауну, який діятиме в Україні з 8 січня,зміниться робота й різдвяної вуличної торгівлі

«Відповідно до постанови уряду, на ярмарку всі будиночки, які реалізують сувенірну продукцію, будуть зачинені, і всі виносні столики теж будуть прибрані. Але можна здійснювати реалізацію продуктів харчування на виніс, тому продукти харчування будуть на ярмарку. Звісно, усе має бути з суворим дотриманням карантинних вимог», — пояснила Ірина Кулинич.

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Нагадаємо, з 8 по 24 січня Україна піде на повний локдаун. Всі деталі – за цим посиланням.

Нагадаємо, цьогоріч попри пандемію у Львові під час новорічних свят таки запрацював різдвяний ярмарок. Проте його формат трішки змінився: у місті створили декілька невеликих локацій, де проводять «святкову вуличну торгівлю».

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