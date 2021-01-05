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Ще одну мешканку Львівщини судитимуть за махінації під час виборів

Ольга Денисяка

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25 жовтня під час проведення місцевих виборів жителька міста Самбір на Львівщині підписалась в протоколах ще до закінчення голосування. Тепер їй загрожує до 6 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

 

Встановлено, що 25 жовтня 2020 року, під час проведення місцевих виборів, секретар однієї з виборчих комісій Самбірського району підписалась в 12 примірниках протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців, хоча голосування ще не закінчилось і не відбулося підсумкове засідання ДВК.

Самбірська місцева прокуратура звинувачує жительку Самбора у махінаціях на виборчій дільниці (ч.1 ст.158-3 КК України).

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Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.

Львівський портал повідомляв, що за фальсифікації на виборах мера Львова судитимуть 10 членів ДВК.

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