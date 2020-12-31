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За фальсифікації на виборах мера Львова судитимуть 10 членів ДВК

Соломія Головіна

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У Львові судитимуть 10 представників ДВК за фальсифікацію і підробку виборчої документації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначається, викрито десятьох членів дільничної виборчої комісії, які під час другого туру виборів міського голови Львова сфальсифікували протоколи про підрахунок голосів.

Власне, 22 листопада до поліції надійшло повідомлення від офіційного спостерігача про те, що на одній з виборчих дільниць Сихівського району міста Львова члени дільничної виборчої комісії підробили протоколи підрахунку голосів виборців.

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Правоохоронці встановили, що десятеро членів виборчої комісії підписали протоколи про підсумки голосування на дільниці до остаточного заповнення протоколу та не на засіданні комісії.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.28 – ч. 1 ст. 158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, вчинене групою осіб) ККУ.
Протягом грудня фігурантам справи слідчі повідомили про підозру у вчиненні правопорушення. Досудове розслідування завершене, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду. За скоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі від двох до шести років.

Як відомо, 22 листопада у Львові проходив другий тур виборів голови Львівської ОТГ. Перемогу здобув чинний міський голова Андрій Садовий, який отримав 62,25% голосів виборців. У цей час за Олег Синютка  набрав 37,75% підтрики львів’ян.

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