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Помер чоловік, якому у Львові пересадили донорське серце

Ольга Денисяка

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30-річний житель Мукачева Закарпатської області, який нещодавно переніс операцію з пересадки серця у Львові, помер від ускладнень. Про це у Facebook повідомила його дружина, передає Львівський портал.

 

Раніше вона розповіла, що після операції у чоловіка почалися проблеми з нирками, а 28 грудня 2020-го у нього сталася зупинка пересадженого серця і лікарям довелося його реанімувати. Незважаючи на це, 3 січня  пацієнт помер.

Як повідомляв Львівський порталдонором серця для чоловіка стала 42-річна мешканка Львова, у якої була констатована смерть мозку. Згоду на трансплантацію дали її мати, чоловік і син. Серце 30-річного мукачівця, після перенесеної ним пневмонії, було у критичному стані і за останній рік зупинялося шість разів.

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