У Львові провели трансплантацію серця 30-річному чоловіку

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова провели трансплантацію серця 30-річному мешканцю міста Мукачево. Це четверта пересадка органу у цій лікарні. Про це у Facebook повідомив головний лікар лікарні Олег Самчук.

За його словами, виконували операцію заввіділенням кардіохірургії та трансплантації серця Центру серця та судин Роман Домашич разом із заввідділенням трансплантації серця Інституту серця МОЗ України Гаврил Ковтун.

Олег Самчук зазначив, що орган отримав 30-річний чоловік з Мукачева. Його власне серце після пневмонії було у критичному стані: за останній рік воно зупинялося шість разів.

Донором для чоловіка стала 42-річна львів’янка. Після того як її мозок помер, мама, чоловік і син погодилися на донорство, щоб серце рідної людин продовжило битися.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Величезна подяка усім, хто був задіяний у операції, особливо колегам із Києва. Трансплантація серця – дуже відповідальна операція і присутність досвідчених колег надважлива. Дякую за те, що не відмовляєте. Та найбільша наша вдячність родині донора. Це рішення далося їм непросто, але ним вони подарували шанс на життя молодому чоловікові і татові двох маленьких діток», – зазначив Олег Самчук.

Це вже четверта пересадка серця, проведена у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.

Олег Самчук додав, що у 2021 році планують здійснювати у лікарні швидкої допомоги Львова трансплантації печінки і легень.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Відео: Олега Самчук

Фото: лікарня швидкої допомоги Львова