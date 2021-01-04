Для шкіл Львівщини придбали дезінфекторів на 37 млн грн

Для того, аби забезпечити школи Львівщини дезінфекторами та засобами індивідуального захисту, області виділили 37 мільйонів 200 тисяч гривень з держбюджету. За ці кошти більшість закладів вже придбали необхідні засоби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Загалом для забезпечення шкіл засобами дезінфекції Уряд виділив майже 540 мільйонів гривень. Кошти, які виділили Львівській області, вже розподілили по районах. Відтак більшість закладів освіти вже придбали дезінфекційні засоби.

Зазначимо, що на Львівщині школи по-різному вирішили йти на зимові канікули: із 24 грудня, із 27 грудня та навіть із 1 січня. Відтак кожен заклад освіти по-своєму організовуватиме навчальний процес під час локдауну. Це може бути дистанційне навчання або продовження канікул. Втім тоді доведеться відкригувати весняні канікули чи довше навчатися у червні.

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