На Новий рік патрульні зловили 267 п'яних водіїв

У перший день нового року патрульні в Україні склали 267 адмінпротоколів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції.

Зазначається, що 1 січня на вулиці населених пунктів виїхали 1577 екіпажів патрульної поліції. Від громадян на спецлінії 102 надійшло 7294 виклики.

Патрульні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння.

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Зазначимо, що на Львівщині у новорічну ніч патрульні затримали 13 нетверезих водіїв.

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