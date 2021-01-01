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У новорічну ніч затримали 13 нетверезих водіїв

Андрій Котенський

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У новорічну ніч патрульні затримали 13 нетверезих водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

На перехресті вулиць Княгині Ольги – Володимира Великого, п’яним за кермом затримали 50-річного водія автомобіля Daewoo Lanos.

Чоловік, о пів на одинадцяту вечора, на швидкості не впорався з керуванням і виїхав на кільце.

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Цей момент зафіксували камери Центру безпеки міста.

Від перевірки на стан сп’яніння він відмовився. На порушника склали два протоколи: за керування транспортним засобом в стані сп’яніння та порушення ПДР, що призвело до ДТП. Також винесли постанову за керування транспортним засобом без необхідних документів.

Перший нетверезий водій 2021 року виявився у стані наркотичного сп’яніння. Його зупинили за порушення ПДР на вулиці Чуваській.

21-річний водій автомобіля ВАЗ 21083 виявився позбавленим водійського посвідчення на 3 роки.

Львів’янин відмовився від перевірки. На нього склали протокол за керування транспортним засобом в стані сп’яніння втретє впродовж року. За рішенням суду йому загрожує позбавлення посвідчення водія на 10 років та штраф — 40800 гривень.

Окрім того винесли постанову за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами. За це він заплатить додатковий штраф — 510 гривень.

Загалом, цієї ночі патрульні Львівської області 2 батальйону склали 13 протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Патрульні закликають громадськість святкувати відповідально. Тим, хто вживав алкогольні напої варто скористатися послугами таксі, громадського транспорту чи прогулятися пішки. Так безпечніше і дешевше!

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