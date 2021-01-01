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За новорічну ніч з під головної ялинки Львова вивезли дві машини сміття

Андрій Котенський

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У новорічну ніч комунальники зібрали біля ялинки головної ялинки Львова дві машини сміття. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури, у новорічну ніч біля ялинки в центрі Львова комунальні служби зібрали лише дві машини сміття.

«Торік у новорічну ніч було зібрано 5 машин. Комунальні служби ще продовжують прибирати місто, є ще трохи дрібної роботи. Крім поливальної машини, працює ще вакуумна машина. Загалом, цьогоріч усе святкування пройшло набагато спокійніше. Є труднощі з прибиранням газонів на проспекті Свободи, де на землі велика кількість конфеті», — розповіла Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що через пандемію коронавірусу Львів відмовився від гучних святкувань на Новий рік і Різдво.

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