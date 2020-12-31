У лікарні швидкої допомоги Львова запрацювала надсучасна вірусологічна лабораторія

У міській клінічній лікарні швидкої допомоги Львова запрацювала надсучасна лабораторія, де максимально швидко проводять дослідження усіх видів інфекцій, зокрема COVID методом ПЛР. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Раніше лабораторія функціонувала на вул. Промисловій, однак після капітального ремонту і закупівлі додаткового унікального для міста обладнання, лабораторію перемістили в лікарню швидкої допомоги.

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Як зазначають у мерії, це перша лабораторія такого надсучасного класу саме в комунальному медичному закладі Львова.

для цієї лабораторії закупили унікальне для Львова обладнання. Це перші три системи автоматичного виділення нуклеїнових кислот та ампліфікації експертного класу, які дають можливість в декілька разів пришвидшувати результатів аналізів. Невдовзі планують проводити вкрай важливі дослідження для новоствореного Центру трансплантації – визначення HLA-сумісності донора та реципієнта. А також інші генетичні дослідження, які спрямовані на розшифровку інформації, що міститься в ДНК людини, особливості її організму та схильності до спадкових хвороб, в тому числі онкології.

«Лабораторія сертифікована, повністю обладнана, сьогодні ми перейшли в наше приміщення, яке робили швидкими темпами – близько 4 місяців. Маємо ще отримати обладнання від Міністерства охорони здоров’я, яке допоможе швидше робити аналізи. Ця лабораторія буде робити всі вірусологічні аналізами, і працюватиме для потреб міста Львова. Тобто це аналізи на всі віруси та інфекції, а також будемо робити всі обстеження у процесі підготовки до трансплантацій, бо, на жаль, це обстеження замовляється в інших приватних фірмах.

За останній час в Україні майже не відкривали вірусологічний лабораторій. Тому це одна з перших лабораторій з таким рівнем захисту, де зроблено все за світовими зразками щодо безпеки і оснащення. Є тільки декілька фірм у світі, які виробляють такий вид обладнання, яке є тут – найсучасніше і унікальне», – пояснив керівник лікарні швидкої допомоги Львова Олег Самчук.

Послугами цієї лабораторії безкоштовно зможуть користуватися хворі на коронавірус, яким робитимуть ПЛР-аналізи, а також хворі у невідкладних станах та ургентних ситуаціях. Також безоплатними будуть аналізи і для тих пацієнтів, яким робитимуть трансплантації. Всі інші планові обстеження виконуватимуть на платній основі.

«Всі можуть користуватися послугами цієї лабораторії, адже ця лікарня приймає не лише мешканців міста, а й жителів області і інших областей – ми жодній людині не відмовили в допомозі. Обстеження по ковіду для стаціонарних пацієнтів повністю безоплатне, тому що ми заключили договір з Національною службою здоров’я України і доконтрактували цю лабораторію, тому всі розхідні матеріали будуть оплачені. ПЛР-обстеження для всіх трансплантологічних пацієнтів також оплачується по пілотному проекту. Тобто для ургентних і небезпечних інфекцій ця послуга буде надаватися безоплатно, а аналіз всіх інших специфічних інфекцій для амбулаторних пацієнтів будуть платними», – пояснив Олег Самчук.

На ремонтні роботи у приміщенні лабораторії скеровано 3,2 млн грн, обладнання і реактиви придбано на суму 4 млн грн. Також очікують 6 млн грн субвенції з державного бюджету на додаткове обладнання для лабораторії.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у лікарні швидкої допомоги Львова відкрили COVID-відділення на 350 ліжок.

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Фото: ЛМР