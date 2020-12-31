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Новий рік у потягах зустрічатимуть 5,4 тисяч пасажирів

Соломія Головіна

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В Україні новий 2021 рік у поїздах зустрічатимуть понад 5,4 тисяч пасажирів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

 

Загалом у цю святкову добу курсуватиме 60 пасажирських поїздів. Станом на 31 грудня пасажири викупили понад 5,4 тис. місць у поїзди, які курсуватимуть у новорічну ніч. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок.

Зазначимо, що під час січневого локдауну (8-24 січня) поїзди продовжать курсувати, а Укрзалізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

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Нагадаємо, що цьогоріч Укрзалізниця додатково призначила 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят. Перевізник врахував побажання пасажирів та призначив поїзди в найпопулярніших напрямках.

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