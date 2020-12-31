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На Сихові п'яний 19-річний хлопець погрожував патрульним зброєю

Соломія Головіна

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На Сихові 19-річний львів’янин, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, погрожував патрульним пневматичним пістолетом. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Інцидент трапився 31 грудня близько п’ятої години ранку на вулиці Сихівській. Патрульні оформляли адміністративні матеріали за фактом порушення вимог Правил дорожнього руху водієм автомобіля «БМВ». У цей час до них підійшов перехожий з явними ознаками алкогольного сп’яніння та скерував на правоохоронців предмет, схожий на пістолет. Поліцейські затримали зловмисника та викликали на місце події слідчо-оперативну групу Сихівського відділу поліції.

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Особу перехожого встановлено – ним виявився 19-річний львів’янин. Зброю, схожу на пневматичний пістолет, поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Тепер молодику загрожує до 3 років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

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