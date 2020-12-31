82-річний мешканець Радехівщини розбився насмерть на мотоциклі

У Радехівському районі 82-річний чоловік на мотоцикліст наїхав на буксирувальну стрічку з мікроавтобусом, внаслідок чого злетів з транспортного засобу на дорогу. Від отриманих травм старенький помер у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася 30 грудня близько 8:00 год. на автодорозі «Дмитрів-Вузлове» при виїзді із с. Дмитрів Радехівського району. Місцевий мешканець на мотоциклі допустив наїзд на частково натягнуту буксирувальну стрічку, якою водій автомобіля «Мерседес Віто» буксирував автомобіль «Мерседес Спрінтер».

Внаслідок аварії водій мотоцикла впав на дорожнє покриття дороги, після чого був доставлений в Радехівську ЦРЛ, де о 11:15 год. від отриманих травм помер. Обставини події встановлюються.

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