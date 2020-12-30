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На Сколівщині у підприємства відсудили землю вартістю 1,3 млн грн

Ольга Денисяка

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Суд зобов’язав підприємство повернути громаді Сколівщини землю вартістю понад 1,3 млн грн, оскільки фірма невчасно оплачувала орендну. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Підставою для звернення прокурорів до суду стало те, що товариство систематично порушувало терміни внесення орендної плати за землю.

Суд погодився розірвав договір оренди та зобов’язав відповідача повернути територіальній громаді земельну ділянку площею 1 га вартістю понад 1,3 млн грн.

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Після набрання судовим рішенням законної сили органи прокуратури забезпечуватимуть його реальне виконання.

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