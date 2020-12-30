Львів’ян кличуть на майстер-клас з виготовлення різдвяних ангелів

У неділю, 3 січня, львів’ян запрошують у Центр Довженка на майстер-клас по виготовленню традиційних різдвяних ангелів від мисткині Зоряни Лильо-Откович. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«Мотанка-ангел в Україні є чудовим оберегом Новорічних свят у кожній домівці. Запрошуємо Вас на майстер-клас, де ми не лише говоритимемо про «ангелотворення» у мистецтві, а й спробуємо зробити з тканини та фурнітури свого іграшкового Різдвяного ангела», – наголосила організатор майстер-класу Зоряна Лильо-Откович.

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Майстер-клас відбудеться о 17.00 год у Центрі Довженка. Кількість учасників обмежена.

Детальнішу інформацію про майстер-клас можна переглянути на Facebook-сторінці Центру Довженка.

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