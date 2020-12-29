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Прокуратура домоглася позбавлення водійських прав за смертельну ДТП на Самбірщині

Соломія Головіна

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На Львівщині прокуратура домоглася позбавлення водійських прав за скоєння смертельної ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Так, ще у вересні 2017 року 21-річний мешканець с. Бісковичі Самбірського району, керуючи автомобілем «MERCEDES-BENZ SPRINTER», у районі с.Бісковичі виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем. Внаслідок зіткнення його авто перекинулося і придавило пішохода, що стояв на узбіччі. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.

Суд першої інстанції засудив водія за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч.2 ст.286 ККУ) на 5 років позбавлення волі (з іспитовим терміном на 3 роки ) без позбавлення права керування транспортним засобом.

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Однак, завдяки принциповій позиції обласної прокуратури апеляційний суд скасував рішення Самбірського міськрайонного суду Львівської області і ухвалив новий вирок – 5 років позбавлення волі (з іспитовим терміном на 3 роки) з позбавлення права керування транспортним засобом на 3 роки.

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