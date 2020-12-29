Козловський скасував рішення Мін’юсту про крадіжку двох львівських ринків

Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним і скасував наказ Міністерства юстиції України від 24 червня цього року. Саме цим наказом скасовувалася реєстрація на майно двох ринків за компанією ТОВ «Дари Львівщини», яке записане на доньку депутата Львівської облради від «Європейської солідарності» Григорія Козловського. Про це з посиланням на ухвалу суду від 8 грудня, яку оприлюднили лише 24 грудня, повідомляють Наші.Гроші.Львів.

Майно двох ринків «Підзамче» та «Винниківський», яке Львівська міськрада здавала в оренду, перестало бути комунальним у кінці 2019 року. Тоді два реєстратори переписали його на ТОВ «Дари Львівщини», власницею якого є Софія Максимець, донька Григорія Козловського.

У грудні 2019 року «Дари Львівщини» віддали два майнових комплекси в іпотеку двом ТОВкам: «Винниківський шлях» і «Галицький шлях», створених лише за два тижні до того. Засновником першого є депутат облради Григорій Козловський, а другого – його бізнес-партнер, юрист, а тепер і депутат Львівської міськради від ЄС Олексій Різник.

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Управління комунальної власності Львівської міської ради звернулося із скаргою до Офісу протидії рейдерству при Мін’юсті, однак спочатку вона не була задоволена. Вдруге зі скаргою звернувся міський голова Львова Андрій Садовий. В результаті записи двох реєстраторок про те, що майно двох ринків є приватним, – скасували.

«Дари Львівщини» звернулося до суду, оскаржуючи наказ Мін’юсту, і виграло. Представником «Дари Львівщини» в суді виступав ще один депутат Львівської міськради від ЄС Юрій Ломага.

Суддя Варвара Потабенко більшість зауважень заявника не підтримала. Натомість підтримала «Дари Львівщини» в тому, що їх не повідомили про розгляд справи в Мін’юсті належним чином. А саме, мало б було додаткове повідомлення одним з таких способів: телефонограмою або засобами електронної пошти.

Крім того, на думку судді Варвари Потабенко, той факт, що комісія прийняла діаметрально протилежні рішення у фактично аналогічній справі, вказує на неналежний розгляд скарг.

Гелена Пайонкевич, директорка юридичного департаменту Львівської міської ради, повідомила, що міськрада оскаржуватиме таке рішення суду в апеляції.

Окремо триває судовий розгляд інших справ щодо «приватизації» цих ринків. Наприклад, заступника прокурора Львівської області щодо витребування майна та скасування державної реєстрації прав власності, визнання недійсними договорів іпотеки.

Остаточного рішення ще не має. Однак в цій справі і перша, і друга інстанція наразі відмовила у задоволенні заяви Управління комунальної власності Львівської міської ради про забезпечення позову – накладення арешту на ринок «Винниківський». Це сталося через те, що апеляційну скаргу управління підписав працівник, який, на думку суду, не має право її підписувати. Ринок «Підзамче» арештували раніше, в рамках кримінального провадження.

Як повідомляв Львівський портал, після того, як мерія спробувала повернути у власність два львівські ринки, ексдепатут Львівської міськради від «Європейської Солідарності» Григорій Козловсьий заявив, що мер Львова Андрій Садовий регулярно отримує хабарі від львівського бізнесу.

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