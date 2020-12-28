Шакіра, Лондон, Рево та ще четверо песиків шукають дім

Семеро вихованців ЛКП «Лев» шукають дім. Песики дуже сподіваються зустріти новорічні свята в люблячій родині.

До 15 січня ЛКП «Лев» зачиняється на плановий щорічний карантин, аби провести дезінфекцію усіх приміщень, транспортних засобів та території підприємства.

ЛКП «Лев» та Перша комунальна ветеринарна клініка повноцінно відновить свою роботу з 15 січня 2020 року. На сьогодні на підприємстві перебувають 32 чотирилапих, які потребують термінового прилаштування, усіх їх можна знайти на на сайті за цим посиланням.

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ПЛЮШКА, 3 роки

Насправді вона радісна, комунікабельна, енергійна дівчинка, це просто вуха у неї такі сумні-сумні. Спокійна, розуміє, чого можна, а чого не можна чекати від життя, довіряє людям, любить попоїсти. Радіє, коли у неї повна миска їжі, і ніхто з сусідів на неї не зазіхає. Добре гуляє на повідку, обожнює парки та ходити в магазин. Вона буде ідеальною подругою для хорошої дами.

ХАРДІ, 2 роки

Маленька, тендітна собачка терміново шукає добру людину, яка її полюбить і прихистить. Скромна і тиха, в її житті ще не було нічого хорошого. Поневірялася містом, народжувала цуциків і була для них відповідальною годувальницею. Така мила, скромна, чуйна собачка. Гладкошерста, та важить до 10 кг.

ЛОНДОН, 1 рік

Безтурботний і грайливий собака. Комунікабельний, ніжний, молодий. Дружній до інших собак, людей сприймає за друзів. Має гарну шерсть, хороший апетит і добре здоров’я. Ідеально підходить для життя в місті – не боїться транспорту, любить ходити в магазин і в парки.

ЮНОНА, 2 роки

Її доля складна – вона була безіменною виснаженою собакою, яку цілеспрямовано і свідомо довели до стану скелета. Ми її пролікували, відгодували – і в цій дівчинці запрацював моторчик. Тепер вона весела, енергійна собака-цілувака. З потужними лапами, і вже зовсім не такими сумними очами, як було нещодавно.

РЕВО, 4 роки

Це інтелігентний, благородний собака, якого було знайдено в дуже занедбаному стані. Знає всі команди, розуміє людину з пів слова і вдячно облизує руки. Закінчив курс лікування, його шерсть стала густою і м’якенькою, а очі щасливо горять. Як підмітив наш фотограф, він схожий на лицаря.

ШАКІРА, 2 роки

Скромна, невеликого зросту дівчинка, з м’якими і добрими очима. Дуже тиха, лагідна, вона зіткана з найніжнішої матерії. Навчилася гуляти на повідку і тепер людина для неї найбажаніший на всіх друг, який погладить, обійме і поведе на прогулянку в сквер. Шукаємо для неї найтурботливіших людей.

ВІННІ, 2 роки

Молодий, активний, товариський хлопчик. Добряк і симпатюля. Хоч йому 2 роки, у нього темперамент і світогляд підлітка – для нього друзі усі, хто кидає м’ячик, хто гладить його по голові і дає смаколик. Обожнює ігри, прогулянки і шумні компанії. Для молодих духом людей – це не собака, а знахідка.

Якщо Ви надумали прихистити котрогось з песиків, звертайтеся у ЛКП «Лев»: вул. Промислова, 56; 0685354545.

Як повідомляв Львівський портал, у ЛКП «Лев» з 1 січня розпочнеться щорічний плановий карантин, який триватиме до 14 січня. Зокрема, з 14 грудня підприємство тимчасово призупинило вилов безпритульних собак, а з 25 грудня – прийом бездомних котів.

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Фото: ЛКП «Лев»