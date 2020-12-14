З 1 січня ЛКП «Лев» йде на плановий карантин

У ЛКП «Лев» та Першій комунальній ветеринарній клініці, що діє на базі підприємства, з 1 січня розпочнеться щорічний плановий карантин. Триватиме він до 14 січня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі комунального підприємства.

Отже:

з 14 грудня до 14 січня ми тимчасово зупиняємо вилов безпритульних собак, за винятком випадків укусів;

з 25 грудня до 14 січня призупиняємо прийом безпритульних котів;

з 1 до 14 січня призупиняємо прийом господарських тварин.

ЛКП «Лев» та Перша комунальна ветеринарна клініка повноцінно відновить свою роботу з 15 січня 2020 року.

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Впродовж 2020 року на підприємство та в Першу комунальну ветеринарну клініку ЛКП «Лев» з різними захворюваннями потрапило 1180 безпритульних тварин та 6100 домашніх.

«Питання чистоти та стерильності завжди є пріоритетними для нашої команди. Лише за умови повної відсутності тварин на підприємстві ми маємо можливість провести дезінфекцію усіх приміщень, транспортних засобів та території підприємства», – кажуть в ЛКП «Лев».

Довідка

Львівське комунальне підприємство «Лев» — це ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин у Львові. На базі підприємства діє Перша комунальна ветеринарна клініка (ПКВК) для безпритульних та домашніх тварин, а також стерилізаційний центр для безпритульних тварин та Центр адопції (всиновлення) чотирилапих. Графік роботи ЛКП «Лев»: щодня без вихідних з 8:00 до 20:00. Перша комунальна ветеринарна клініка працює цілодобово. Адреса: Львів, вул. Промислова, 56. Контакти: [email protected]; (032) 252−30−41; (068) 535−45−45.

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