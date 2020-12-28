Принц, Луна та Хрусталіна: як українці називали дітей у 2020 році

Міністерства юстиції України підготувало статистику найпопулярніших імен, якими українці називали своїх немовлят у 2018 році, передає Львівський портал.

У Мін’юсті кажуть, що у 2020 році дехто з батьків вирішив проявити оригінальність у виборі ім’я для своєї новонародженої дитинки. Так, в Україні найбільш рідкісними іменами серед хлопчиків цьогоріч стали: Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан.

Серед дівчаток же зустрічались такі імена, як Луна, Імперія, Золушка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева.

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Та все ж більшість батьків віддавали перевагу традиційним іменам.

Зокрема, серед хлопчиків цьогоріч в Україні найбільше з’явилось Артемів, Андріїв, Богданів, Владиславів, Володимирів, Данилів, Дмитрів. Серед жіночих імен найбільш популярними у 2020 році стали Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія.

Нагадаємо, раніше уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба наголошував, що батьки не можуть давати дитині ім’я, яке в подальшому може призвести до цькування.

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Зображення: Мін’юст