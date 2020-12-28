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Через нечіповані ялинки мешканець Львівщини залишився без мікроавтобуса

Ольга Денисяка

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У місті Старий Самбір на Львівщині правоохоронці виявили у мікроавтобусі «Мерседес» 46 незаконно зрубаних ялинок. Мікроавтобус вилучили, а водію загрожує до трьох років неволі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Так, 27 грудня близько 07:30 у місті Старий Самбір правоохоронці виявили мікроавтобус «Мерседес», завантажений ялинками.

Під час перевірки поліцейські встановили, що ялинки нечіповані, а водій не має жодних документів, які підтверджували б походження дерев. Водієм виявився  48-річний мешканець Турківського району.

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За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

Поліцейські вилучили 46 незаконно зрубаних ялинок, а також мікроавтобус, яким зловмисник перевозив дерева. Проводиться досудове розслідування.

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Фото: поліція Львівщини

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