Частині Львова вимкнуть воду. Перелік вулиць

Через перепідключення водопроводу на вул. Степана Бандери мешканці майже двох десятків вулиць 29 грудня залишаться без води, ще з десятку вулиць воду подаватимуть із пониженим тиском. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

У вівторок вранці, 29 грудня, на вул. Степана Бандери будуть перепідключати новозбудований водопровід. Через це з 09:00 до 19:00 год. водопостачання призупинять мешканцям таких вулиць:

Бандери,

Русових,

Коновальця, буд. №4-20, 1-23,

Японська,

Київська,

Єфремова, буд. №20-32, 1-37,

Новий Світ,

Глибока,

Карпінського,

Архітекторська,

Брюллова,

Бібліотечна,

Крушельницької,

Матейка,

Технічна,

Новаківського,

Устияновича,

Професорська,

Митрополита.

Також протягом дня воду із пониженим тиском подаватимуть жителям вулиць: Київська, Нечуя-Левицького, Антоновича, Коновальця, Здоров’я, Чупринки, Кольберга, Вербицького, Богуна, Дорошенка, Листопадового Чину.

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Після завершення робіт комунальники будуть промивати вуличну мережу. Під час цього можливе вода може забарвитись окисом заліза (іржею), яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів. Це явище тимчасове, тому «Львівводоканал» просять вибачити за тимчасові незручності.

Також львів’ян просять заздалегідь подбати про необхідний запас води.

Додамо, що в «Львівводоканалі» працює цілодобова гаряча лінія за коротким номером: 15-51 (для стаціонарних телефонів) або за телефонами: +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51.

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