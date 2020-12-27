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У Львові для дітей провели святкове дійство «Разом перед Різдвом»

Соломія Головіна

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У Молодіжному центрі імені св. Івана Боско (вул. Кривчицька дорога) влаштували свято для дітей, а також мешканців і гостей району – «Разом перед Різдвом». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У програмі заходу – спілкування зі святим Миколаєм, коляда у виконанні вихованців центру, інтерактивні казки, виступ Rockoko, почастунок какао та випічкою, конкурси та майстер-класи.

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Із програмою відзначення новорічно-різдвяних свят можна ознайомитися за посиланням.

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Фото: ЛМР

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