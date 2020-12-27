Якої погоди чекати львів'янам 28 грудня

У понеділок, 28 грудня, в Львові очікується хмарна погода, температура повітря прогріється максимум до до +7°. Також прогнозується дощ з мокрим снігом. Про це Львівському порталу повідомили в Укргідрометцентрі.

Згідно з прогнозом, температура вночі -1…1°, вдень 5…7°. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Вночі та вдень синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом.

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