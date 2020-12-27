Як безпечно провести новорічну вечірку: рекомендації ЦГЗ

У Центрі громадського здоров’я дали поради, як безпечно провести новорічну вечірку в час пандемії.

Звісно, всі ми завжди чекаємо на новорічно-різдвяні свята, адже це час зустрічей із друзями, близькими й рідними.

«Особливо це актуально в часи пандемії COVID-19, коли ми максимально обмежили всі контакти й довго могли залишатися в ізоляції. Та все ж, небезпека не минула. І найкращий спосіб провести зимові свята – це залишитися вдома в тісному родинному колі», – наголошують у ЦГЗ.

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При цьому зазначається, якщо ви все ж вирішили організувати вечірку або піти в гості, дотримуйтеся простих порад, аби зменшити ризики поширення вірусу:

Пам’ятайте! Якщо почуваєтеся зле – залишайтеся вдома. Це нормально, якщо ви скасуєте або перенесете вечірку. Якщо запрошуєте гостей до себе додому, продумайте всі заходи, аби зробити вечірку безпечнішою й заздалегідь повідомте правила гостям.

Обмежте кількість гостей, щоби створити можливості для фізичної дистанції. Як би це не звучало сумно, але постарайтесь уникати прямого контакту з іншими, як-то рукостискання та обійми.

За можливості святкуйте на відкритому повітрі. Якщо ж вечірка відбуватиметься в приміщенні, не забувайте регулярно провітрювати.

Просіть гостей носити маски, за винятком прийомів їжі й пиття. Слідкуйте, щоби маска закривала й ніс і рот. Спонукайте гостей мати запасні маски, або ж самі придбайте, аби за потреби дати їх гостям.

Подбайте, щоби гості ретельно та часто мили руки – покажіть де ванна, забезпечте достатню кількість мила й одноразових рушників, антисептиків з вмістом не менше 60% спирту.

Закликайте гостей не співати й не кричати, особливо в приміщенні. Знизьте гучність фонової музики, щоби людям не доводилося голосно кричати або говорити, щоби їх почули.

Вдягайте маску, коли готуєте. За можливості обмежте перебування і скупчення гостей у місцях, де готують їжу, наприклад, на кухні або біля грилю. Обмежте кількість людей, які будуть подавати страви, та слідкуйте, щоби при цьому вони були в масці.

Дезінфікуйте поверхні, до яких часто торкаються, і будь-які предмети спільного користування в перервах між використанням.

«Чим більше профілактичних заходів ви вживатимете, тим безпечнішою буде ваша вечірка. Свята важливі, але ваше здоров’я і здоров’я ваших близьких, особливо найбільш вразливих, має бути на першому місці», – наголосили у ЦГЗ.

Раніше у Центрі громадського здоров’я дали поради, як безпечно провести новорічно-різдвяні свята у період пандемії.

Додамо, що з 8 по 24 січня Україна піде на повний локдаун. Всі деталі – за цим посиланням.