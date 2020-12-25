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Як безпечно провести новорічно-різдвяні свята у період пандемії: поради фахівців

Вероніка Рой

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Цьогоріч через пандемії коронавірусної інфекції українцям радять провести новорічно-різдвяні свята вдома з членами вашої родини. Про це інформує пресслужба Центру громадського здоров’я.

 

У відомстві радять, якщо ж ви вирішите святкувати разом з іншими, збирайтеся невеликою компанією до 10 осіб або менше. Візьміть до уваги, що святкування в приміщенні більш небезпечні, аніж на відкритому повітрі.

«Якщо ви або ваші близькі мають симптоми грипу або COVID-19, скасуйте вечірку й залишайтеся вдома. Пам’ятайте, що люди без симптомів або які нещодавно одужали і мають негативний тест, усе ще можуть поширювати вірус», — наголошують фахівці.

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Також українців закликають дотримуватися простих правил, аби захистити й себе і ваших близьких під час святкувань:

  • Носіть маску в приміщенні та на відкритому повітрі, переконайтеся, що маска закриває й ніс і рот. У холодну погоду одягайте маску під шарф, лижну маску.
  • Зберігайте запасну маску на випадок, якщо ваша стане вологою від дихання або від снігу чи дощу.
  • Дотримуйтеся фізичної дистанції. Пам’ятайте, у приміщенні або на вулиці у вас більше шансів інфікуватися або поширити COVID-19, якщо ви перебуваєте в тісному контакті з іншими людьми.
  • Наскільки це можливо уникайте скупчення людей і погано провітрюваних приміщень. Періодично відкривайте вікна і двері, аби провітрити кімнату.
  • Часто мийте руки водою з милом принаймні 20 секунд, особливо після того, як ви перебували в громадському місці, чхали чи кашляли та перед їжею. Якщо такої змоги немає, використовуйте дезінфікуючий засіб для рук, що містить щонайменше 60 % спирту. Не торкайтеся руками маски, очей, носа та рота.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ повідомляли, як не підхопити COVID-19 під час новорічних свят.

Додамо, що з 8 по 24 січня Україна піде на повний локдаун. Всі деталі – за цим посиланням.

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