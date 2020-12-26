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Жорстоке побиття собаки підлітками на Бродівщині: правоохоронці розповіли деталі

Соломія Головіна

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Поліцейські встановили особи підлітків, причетних до жорстокого побиття собаки на Бродівщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як відомо, у соцмережах з’явилася інформація, де йшлося про те, що нібито в місті Броди невідомі особи помістили собаку в мішок та побили її, після чого тварина загинула. Правоохоронці негайно розпочали за цим фактом перевірку.

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Невдовзі поліцейські встановили особи зловмисників – ними виявились 16-річний хлопець та 14-річна дівчина, мешканці Бродівського району.

Також встановлено, що 23 грудня близько 17:00 год. на сміттєзвалищі неподалік одного з сіл району школяр помістив собаку в мішок і декілька разів вдарив тварину металевою трубою. Очевидцем події була його неповнолітня знайома.

Крім того, правоохоронці розшукали собаку та доставили тварину у ветеринарну лікарню, її життю нічого не загрожує.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті обмеження волі до трьох років. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція Львівщини

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