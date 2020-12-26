ОСТАННІ НОВИНИ

Живодери у Бродах кинули собаку в мішок і забили до смерті? Поліція перевіряє інформацію (відео 18+)

Соломія Головіна

|

Правоохоронці перевіряють повідомлення про жорстоке поводження з твариною у Бродах. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначають у поліції, під час моніторингу соціальних мереж 26 грудня правоохоронці виявили публікацію, у якій йшлось про те, що нібито у місті Броди невідомі особи знущались над собакою – вони кинули тварину в мішок  і  побили її, внаслідок чого вона загинула.

За цим фактом співробітники Бродівського відділення поліції розпочали перевірку.

Реклама партнерів

Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити обставини, зокрема день, час та місце, де сталась подія, а також осіб, причетних до вчинення правопорушення, просимо зголоситись на оперативну лінію 102 або у Бродівське відділення поліції.

«У випадку підтвердження факту жорстокого поводження з твариною, причетні будуть притягнуті до передбаченої законодавством відповідальності», – зазначають у поліції.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення
Соломія ГОЛОВІНА
Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення

Ось уже майже рік, як в світі вирує пандемія коронавірусу. Поки всі ми з нетерпінням чекаємо на вакцину, дуже важливо зн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...