Живодери у Бродах кинули собаку в мішок і забили до смерті? Поліція перевіряє інформацію (відео 18+)

Правоохоронці перевіряють повідомлення про жорстоке поводження з твариною у Бродах. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначають у поліції, під час моніторингу соціальних мереж 26 грудня правоохоронці виявили публікацію, у якій йшлось про те, що нібито у місті Броди невідомі особи знущались над собакою – вони кинули тварину в мішок і побили її, внаслідок чого вона загинула.

За цим фактом співробітники Бродівського відділення поліції розпочали перевірку.

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Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити обставини, зокрема день, час та місце, де сталась подія, а також осіб, причетних до вчинення правопорушення, просимо зголоситись на оперативну лінію 102 або у Бродівське відділення поліції.

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«У випадку підтвердження факту жорстокого поводження з твариною, причетні будуть притягнуті до передбаченої законодавством відповідальності», – зазначають у поліції.