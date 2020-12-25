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У Львові підліток допоміг врятувати 69-річну жінку, що впала з драбини

Вероніка Рой

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У Львові 16-річний підліток допоміг патрульним врятувати жінку, яка впала з драбини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Інцидент трапився на вулиці Ганкевича. 16-річний хлопець за стінкою крик сусідки. Двері вона не відчинила, тоді він розібрав вентиляційну решітку і через неї почав спілкуватися з жінкою. Хлопець дізнався, що жінка поралася на кухні і впала з драбини і тепер не може поворушитися.

Хлопець одразу викликав поліцію. Зустрівши поліцейських, підліток усе розповів та показав, де живе самотня жінка. Двері в квартиру були зачиненими, а крик жінки було чутно і на вулиці. Поліцейські знайшли у сусідів драбину і піднялися на другий поверх. Через вікно вони побачили, що жінка лежить на підлозі у кухні і не ворушиться. На місце події одразу викликали «швидку».

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Один з інспекторів відтиснув з-за допомогою підручних засобів вікно і потрапив до помешкання.

«69-річна львів’янка розповіла, що наводила лад в квартирі і впала з драбини. Усі її спроби поворушитися виявилися марними. Поліцейські зафіксували львів’янку у стабільному положенні. До приїзду медиків вони продовжували спілкуватися із нею. Лікарі повідомили, що у жінки підозра на перелом шийного відділу хребта і вона потребує шпиталізації. ТОРівці допомогли знести її до карети швидкої і супроводили до медичного закладу, оскільки були серйозні ускладнення в русі», – додають у патрульній поліції.

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Фото: патрульна поліція

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