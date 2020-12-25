«Щедрик» виконали посеред Кавказьких гір на старовинних інструментах

Музичний твір «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича виконали азербайджанські та українські музиканти посеред Кавказьких гір. Про це у Facebook інформує Посольство України в Азербайджанській Республіці.

«Всесвітньо відомий твір «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича вже друге століття мандрує світом, несучи українську культуру в нові країни і міста.Понад 100 років тому мелодія «Щедрика» вперше пролунала на гастролях українського хору в Північній Америці і незабаром отримала надзвичайну популярність як легендарна пісня «Carol of the bells». Символічно, що рівно через століття український «Щедрик» повернувся в Старий Світ, щоб бути почутим з вершин величних і чарівних Кавказьких гір.

Зіграли «Щедрик» за допомогою стародавніх азербайджанських музичних інструментів.

Реклама партнерів

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно військовий оркестр США привітав українців зі святами та також заспівав «Щедрик».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Відео:Посольство України в Азербайджанській Республіці.