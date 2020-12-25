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«Щедрик» виконали посеред Кавказьких гір на старовинних інструментах

Вероніка Рой

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Музичний твір «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича виконали азербайджанські та українські музиканти посеред Кавказьких гір. Про це у Facebook інформує Посольство України в Азербайджанській Республіці.

 

«Всесвітньо відомий твір «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича вже друге століття мандрує світом, несучи українську культуру в нові країни і міста.Понад 100 років тому мелодія «Щедрика» вперше пролунала на гастролях українського хору в Північній Америці і незабаром отримала надзвичайну популярність як легендарна пісня «Carol of the bells».  Символічно, що рівно через століття український «Щедрик» повернувся в Старий Світ, щоб бути почутим з вершин величних і чарівних Кавказьких гір.

Зіграли «Щедрик» за допомогою стародавніх азербайджанських музичних інструментів.

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Як повідомляв Львівський портал, нещодавно військовий оркестр США привітав українців зі святами та також заспівав «Щедрик».

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Відео:Посольство України в Азербайджанській Республіці.

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