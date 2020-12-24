На Львівщині розшукують особливо небезпечного злочинця, причетного до вбивства ексголови села

Правоохоронці Львівщини розшукують особливо небезпечного злочинця, який причетний до вбивства та шести розбоїв, вчинених з особливою жорстокістю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

За причетність до низки тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинених на території Львівської, Тернопільської та Рівненської областей, розшукується 41-річний львів’янин Сергій Кутовий.

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Зокрема, поліцейські Львівщини встановили, що 21 червня 2020 року вночі розшукуваний разом з двома спільниками проникли в будинок у селі Миклашів Пустомитівського району, де проживали 62-річний чоловік та його 56-річна дружина. Вони зв’язали і жорстоко побили господарів, заволоділи грошима та ювелірними виробами, після чого втекли. Від травм чоловік помер на місці події, його дружина отримала тілесні ушкодження.

За цим фактом відкрили кримінальні провадження за п.п.6, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (розбій) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У поліції зазначають, що 30 червня двоє зловмисників, львів’ян віком 26 та 29 років, були затримані.

Третій нападник, Сергій Кутовий, переховується від слідства. Усіх, хто володіє інформацію, що допоможе встановити місце перебування та затримати зловмисника, просять зголоситись на оперативну лінію «102» або у найближчий територіальний підрозділ поліції.

Як повідомляв Львівський портал, вночі 21 червня невідомі в масках увірвались у будинок 62-річного мешканця Пустомитівщини, забили його до смерті та пограбували. Також постраждала і дружина загиблого. Як з’ясувалося, у будинку мешкали колишній голова сільської ради села Миклашів та його дружина.

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Фото: скріншот з відео поліції