Де у Львові 24 грудня не буде світла?

У четвер, 24 грудня, низка вулиць Львова залишиться без електроенергії через проведення ремонтних робіт. Про це інформує Львівобленерго.

Так, з 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці:

Вірменська – 12-22;15-29;

Друкарська – всі;

Ставропігійська – всі;

Краківська – 3;5;7;

Городоцька – 274-276;

Станційна – всі;

Зимновідська – всі;

Збиральна – 12;

Наукова – 55-61;

Кульпарківська – 141.143;

Пулюя – 12.18;

Стрийська – 246-332.

З 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у смт. Брюховичі будуть всі: вулиці:

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х.Колонія – всі;

вул.Вербівка – всі.

З 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у Винниках будуть вулиця Забава – 45-137.