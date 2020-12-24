Де у Львові 24 грудня не буде світла?

У четвер, 24 грудня, низка вулиць Львова залишиться без електроенергії через проведення ремонтних робіт. Про це інформує Львівобленерго.
Так, з 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці:
- Вірменська – 12-22;15-29;
- Друкарська – всі;
- Ставропігійська – всі;
- Краківська – 3;5;7;
- Городоцька – 274-276;
- Станційна – всі;
- Зимновідська – всі;
- Збиральна – 12;
- Наукова – 55-61;
- Кульпарківська – 141.143;
- Пулюя – 12.18;
- Стрийська – 246-332.
З 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у смт. Брюховичі будуть всі: вулиці:
- х.Колонія – всі;
- вул.Вербівка – всі.
З 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у Винниках будуть вулиця Забава – 45-137.
Вероніка Рой