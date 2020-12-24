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Де у Львові 24 грудня не буде світла?

Вероніка Рой

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У четвер, 24 грудня, низка вулиць Львова залишиться без електроенергії через проведення ремонтних робіт. Про це інформує Львівобленерго.

 

Так, з 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці:

  • Вірменська – 12-22;15-29;
  • Друкарська – всі;
  • Ставропігійська – всі;
  • Краківська – 3;5;7;
  • Городоцька – 274-276;
  • Станційна – всі;
  • Зимновідська – всі;
  • Збиральна – 12;
  • Наукова – 55-61;
  • Кульпарківська – 141.143;
  • Пулюя – 12.18;
  • Стрийська – 246-332.

З 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у смт. Брюховичі будуть всі: вулиці:

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  • х.Колонія – всі;
  • вул.Вербівка – всі.

З 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у Винниках будуть вулиця Забава – 45-137.

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