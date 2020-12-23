Чому ПЛР-тести можуть показувати хибно позитивний результат

Не всі люди, чий ПЛР-тест на COVID-19 показав позитивний результат, є переносниками хвороби. Вчені пояснюють це тим, що ПЛР- тести не відрізняють, чи вірус живий, чи це залишки мертвого вірусу від старих інфекцій. Відтак більшість інфікованих людей є заразними лише близько двох тижнів, але можуть отримувати позитивні результати тесту навіть впродовж місяця. Про це на сторінці у Facebook Центру легеневого здоров’я повідомила лікар-пульмонолог медзакладу Вікторія Ярич, передає Львівський портал.

За словами медика, людина з великою кількістю активного вірусу в організмі, і людина, що має лише залишкові частинки від інфекції, яка вже минула, отримають однаковий позитивний результат тесту.

«ПЛР- тест не показує, чи вірус живий, чи мертвий. Тести, які дають позитивний результат вже після перенесеного захворювання, називаються хибно позитивними. Зараз вчені працюють над тим, щоб зменшити кількість таких хибно позитивних тестів, завдяки цьому люди зможуть швидше повертатись до соціального життя», – пояснює Вікторія Ярич.

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Також вона зазначила, що згідно з останніми дослідженнями, людина переносить інфекцію близько 14 днів.

«Пацієнт може мати позитивний тест на covid, але вже бути не заразним. Людина передає вірус до десяти днів, а якщо має симптоми хвороби, то це плюс три дні. Саме тому карантин для хворих на коронавірус триває 14 днів», – зауважила лікар.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині станом на ранок 23 грудня підтверджено 57 906 випадків інфікування корона вірусом. Зокрема, минулої доби виявлено 505 випадків COVID-19, серед них львів`ян – 361.

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