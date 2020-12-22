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Знищення пам’ятки археології у Звенигороді: поліція відкрила кримінал

Вероніка Рой

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Поліцейські відкрили кримінальне провадження через пошкодження пям’ятки археології національного значення у Звенигороді, що неподалік Львова. Зловмисники зруйнували рештки давніх споруд, які фахівці підготували для фіксування.

 

Як повідомляють поліцейські, до них 21 грудня звернулася 62-річна співробітниця «Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України». Вона повідомила у селі Звенигород Пустомитівського району невідомі особи пошкодили археологічну пам’ятку національного значення.

Поліцейські встановили, що невідомі особи зруйнували частину археологічного розкопу в урочищі «Замок» на території пям’ятки археології національного значення «Городище літописного міста Звенигород». Зокрема, було виявлено численні руйнування у профілях на різній висоті, а також видовбані невідомими ями, які порушили цілісність культурних відкладів. Таким чином зловмисники зруйнували дерев’яні конструкції княжої доби кінця ХІ-початку ХІІІ століть. Невідомі також проводили незаконні археологічні дослідження за допомогою металошукача.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 (Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф обмеження або позбавлення волі на три роки.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та причетних до правопорушення осіб.

Як повідомляв Львівський портал, вандали знищили розкопки археологів на території пам’ятки археології національного значення – городищі літописного міста Звенигород, що неподалік Львова. Зловмисники зруйнували рештки давніх споруд, які фахівці підготували для фіксування.

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Фото: поліція

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