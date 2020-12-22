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Облрада погодила фінансування 12 цільових програм на 782 мільйони

Соломія Головіна

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Депутати Львівської обласної ради сьогодні, 22 грудня, під час позачергової сесії погодили 12 обласних цільових програм на суму понад 782 млн грн. Термін їхнього фінансування – січень-березень 2021 року. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Як інформують у пресслужбі ЛОР, загалом на реалізацію обласних програм на Львівщині наступного року планують скерувати – 1,4 млрд грн, що є на рівні 2020 року.

Отож, мова йде про видатки для таких 12 цільових програм:

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  • Комплексної програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021 – 2023 роки.
  • Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2021 – 2023 роки.
  • Комплексної програми цивільного захисту та підтримки правоохороних органів Львівської області на 2021– 2023 роки.
  • Програми охорони навколишнього природного середовища на 2021 – 2023 роки.
  • Регіональної програми з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції на 2021 – 2023 роки.
  • Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області на 2021 – 2023 роки.
  • Програми розвитку освіти Львівської області на 2021 – 2023 роки.
  • Комплексної програми розвитку культури, підвищення туристичної привабливості, збереження національної пам’яті, культурної спадщини та промоції Львівської області на 2021 – 2023 роки.
  • Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2021 – 2023 роки.
  • Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021 – 2023 роки.
  • Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на період до 2023 року.
  • Обласної програми «Молодь Львівщини» на 2021 – 2023 роки.

Варто наголосити, що у перші місяці 2021 року обласна рада планує затвердити ще близько 10 нових обласних цільових програм. Ще 3 програми продовжують працювати: Програма розвитку та утримання мережі автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2018-2025 роки, Програма виконання судових рішень та виконавчих документів на 2020-2022 роки, Програма розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки.

Нагадаємо, 22 грудня під час позачергової сесії ЛОР депутати погодили бюджет області на 2021 рік.

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