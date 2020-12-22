Облрада погодила фінансування 12 цільових програм на 782 мільйони

Депутати Львівської обласної ради сьогодні, 22 грудня, під час позачергової сесії погодили 12 обласних цільових програм на суму понад 782 млн грн. Термін їхнього фінансування – січень-березень 2021 року. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як інформують у пресслужбі ЛОР, загалом на реалізацію обласних програм на Львівщині наступного року планують скерувати – 1,4 млрд грн, що є на рівні 2020 року.

Отож, мова йде про видатки для таких 12 цільових програм:

Реклама партнерів

Комплексної програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021 – 2023 роки.

Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2021 – 2023 роки.

Комплексної програми цивільного захисту та підтримки правоохороних органів Львівської області на 2021– 2023 роки.

Програми охорони навколишнього природного середовища на 2021 – 2023 роки.

Регіональної програми з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції на 2021 – 2023 роки.

Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області на 2021 – 2023 роки.

Програми розвитку освіти Львівської області на 2021 – 2023 роки.

Комплексної програми розвитку культури, підвищення туристичної привабливості, збереження національної пам’яті, культурної спадщини та промоції Львівської області на 2021 – 2023 роки.

Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2021 – 2023 роки.

Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021 – 2023 роки.

Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на період до 2023 року.

Обласної програми «Молодь Львівщини» на 2021 – 2023 роки.

Варто наголосити, що у перші місяці 2021 року обласна рада планує затвердити ще близько 10 нових обласних цільових програм. Ще 3 програми продовжують працювати: Програма розвитку та утримання мережі автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2018-2025 роки, Програма виконання судових рішень та виконавчих документів на 2020-2022 роки, Програма розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки.

Нагадаємо, 22 грудня під час позачергової сесії ЛОР депутати погодили бюджет області на 2021 рік.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.