На Львівщині вже понад 10 днів розшукують зниклу школярку

На Львівщині тривають пошуки зниклої 14-річної Віолетти Єрмілової, котра 10 грудня, яка пішла до школи та додому не повернулася. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

14-річна Віолетта Єрмілова жителька міста Рудки, учениця 9-го класу однієї з місцевих шкіл. Дівчина 10 грудня зранку дівчинка пішла з дому до школи, з того часу відомостей про її місцеперебування немає. Востаннє школярку бачили у Львові в ніч з 10 на 11 грудня. Протягом цього часу дівчина на зв’язок не виходила, її місцеперебування досі невідоме.

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Прикмети розшукуваної: вік 14 років, зріст 160 см, середньої статури, волосся русяве, довге.

Була одягнена у сірий светр, сіру хутряну безрукавку, темно-синій плащ, чорні чоботи (угі), на голові – біла шапка з помпоном. Може мати з собою наплічник бордового та помаранчевого кольорів.

Також може подорожувати автостопом.

Всіх, кому відома будь-яка інформація про місцеперебування неповнолітньої, прохання повідомити на оперативну лінію 102 або у найближчий відділ поліції.

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